Namorada do brasileiro que tentou matar Kirchner nega participação no ataque

Novos elementos da investigação indicam que Fernando Andres Sabag Montiel não teria agido sozinho

Reprodução/Twitter @evoespueblo Vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi vítima de uma tentativa de assassinato



Sob um forte esquema de segurança, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, apareceu nesta terça-feira, 6, na porta do prédio onde mora, em Buenos Aires, acenou rapidamente para apoiadores e não quis conversar com a imprensa. Após o governo de Alberto Fernández informar inicialmente que o ataque da última quinta-feira teria sido uma ação isolada, novos elementos indicam que o brasileiro Fernando Andres Sabag Montiel não teria agido sozinho. Nesta terça-feira, Sabag disse em depoimento à Justiça que a namorada, Brenda Uliarte, não está envolvida na tentativa de assassinato. A mulher foi presa no domingo, 4, e aparece em imagens perto do local do atentado pouco tempo antes do ataque. Brenda foi ouvida e também negou envolvimento no caso. Antes do depoimento, a imprensa argentina publicou fotos da jovem de 23 anos com uma pistola na cintura. Investigadores afirmam que a arma é a mesma usada por Sabag. De acordo com o jornal La Nación, a jovem disse à Justiça que não concorda com o incidente e que o considera abominável. Ainda segundo a publicação, a polícia encontrou registros de que Brenda passou na porta da casa de Kirchner dias antes do ataque. A investigação teria encontrado mais indícios de outras pessoas envolvidas na organização do atentado.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina