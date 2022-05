‘Não adianta desconfiar de urna; o que Bolsonaro tem é medo de perder e ser preso’, diz Lula em BH

Ex-presidente participa até a próxima quarta de atividades em Minas Gerais; ele discursou de improviso sobre a necessidade de reconstruir o Brasil

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Inácio Lula da Silva em discurso durante lançamento da chapa com Geraldo Alckmin para as eleições 2022



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do evento “Lula abraça Minas”, no Expominas de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sem a presença do prefeito da cidade, Alexandre Kalil (PSD), o petista voltou a atacar Jair Bolsonaro (PL) e contestou a desconfiança do presidente da República em relação às urnas eletrônicas. “A gente tem que olhar e falar: ‘Bolsonaro seus dias estão contados. Não adianta desconfiar de urna, o que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições”, disse.

Lula discursou de improviso e andando pelo palco. Foi o primeiro evento após o lançamento da pré-campanha no final de semana passado. Lula falou em reconstruir o Brasil. “Esse país, nós precisamos desconstruir para construir o país que nós já construído quando eu ganhei as eleições em 2003. Nós provamos que é possível aumentar o salário mínimo, nós provamos que é possível cuidar da pequena e média agricultura, nós provamos que é possível colocar as pessoas mais humildes, da periferia, na universidade brasileira, nós provamos que é possível colocar as crianças nas escolas técnicas, nós provamos que é possível mandar os filhos dos trabalhadores estudar no exterior, como nós fizemos com o programa Ciência Sem Fronteiras”, declarou.

Lula estará hoje em Contagem, cidade governada pelo PT na região metropolitana de Belo Horizonte, mas o palanque do ex-presidente segue indefinido em Minas Gerais. Lula busca o apoio de Alexandre Kalil (PSD), prefeito da capital mineira e pré-candidato ao governo do Estado. Entretanto, as conversas com a sigla comandada por Gilberto Kassab seguem indefinidas. Até a próxima quarta-feira, 11, o petista deve passar ainda além de contagem também por juiz de fora.

*Com informações do repórter Daniel Lian