‘Não existe fake news de esquerda ou direita, há desinformação’, avalia deputado federal

Orlando Silva disse que tem preocupação com os instrumentos que tentam se passar por órgãos de imprensa

No total, serão dez audiências públicas na Câmara para debater o texto já aprovado no Senado



O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) acredita que não há fake news de esquerda ou de direita. “Você tem desinformação que vai além de lados da disputa política. Não tem um lado santificado e outro demonizado, há desinformação em todos os aspectos políticos da vida brasileira. Uma coisa é opinião política, outra é produzir peças falsas”, avaliou o principal cotado para relatar o projeto das fake news na Câmara dos Deputados.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Orlando lembrou da oitava audiência pública para debater o tema na casa legislativa que aconteceu na última segunda-feira (30). No total, serão dez reuniões para debater o texto já aprovado no Senado. “Temos ouvido juristas, especialistas, a sociedade civil, jornalistas”, completou. De acordo com ele, a solução apresentada pelo advogado Ronaldo Lemos é valida e mira coibir a desinformação investindo na investigação sobre o financiamento das notícias falsas — em vez de fechar o cerco em cima de quem repassa as fake news.

Orlando Silva ainda defendeu a imprensa profissional, como a Jovem Pan, que vinculam notícias verdadeiras. Segundo ele, os jornais sérios não são o foco do projeto. “Há preocupação, sobretudo, com os instrumentos que tentam se passar por órgãos de imprensa. Tem muitos sites que estão no ar que se passam pela imprensa e não são”, lembrou. O deputado federal ainda ressaltou que, no mundo, não há regularização sobre o assunto — portanto é preciso ter “muita paciência” porque o tema não é simples.