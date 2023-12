“Não vai fechar”, diz futuro presidente do Banco Central argentino

Futuro presidente da Argentina, Javier Milei afirmou durante sua campanha que fechar o BC seria a solução ‘mais viável’

EFE/ Ariel Alejandro Carreras Fechar o Banco Central da Argentina estava entre as promessas de campanha de Javier Milei



O escolhido por Javier Milei para presidir o Banco Central argentino, Santiago Bausili, declarou que enquanto ele estiver no comando, o “Banco Central não fechará”. Bausili ainda precisa ter sua indicação aprovada pelo Senado argentino, o que deve ocorrer nas próximas semanas assim que Milei assumir a presidência do país, neste domingo, 10. Para o futuro presidente do BC, fechar o banco é algo inegociável.

Contudo, o encerramento do BC esteve entre as promessas da campanha de Milei, que alega que o fechamento do BC seria a única forma de acabar com a inflação de quase 50% ao ano. O futuro presidente da Argentina parece não querer abrir mão de tal premissa. Bausili substituirá Miguel Ángel Pesce, que chefiou o BC durante os quatro anos de governo de Alberto Fernández.

*Com informações do repórter Fabrizio Neitzke