Nasa lança missão Artemis I para retomar exploração da Lua nesta segunda-feira

Sem tripulantes, espaçonave voará ao redor do satélite natural durante cerca de 42 dias, no que será o maior tempo em que uma nave para astronautas já passou no espaço sem atracar uma estação espacial

Reprodução/Instagram @nasa Foguete decola nesta segunda-feira, 29, com destino à Lua mais de 50 anos depois do início das explorações no satélite natural da Terra



Mais de 50 anos após o lançamento da Apollo 11, que levou os primeiros seres humanos à Lua, a Nasa vai voltar ao satélite natural da Terra na missão Artemis 1 nesta segunda-feira, 29, às 9h33. O foguete de 98 metros sairá do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Sem tripulantes, essa espaçonave voará ao redor da lua durante cerca de 42 dias, no que será o maior tempo em que uma nave para astronautas já passou no espaço sem atracar uma estação espacial. Esta missão faz parte de uma série de projetos da Nasa que pretendem estudar este percurso a ser feito nos próximos anos, e que tem como objetivo levar a primeira mulher e o próximo homem ao polo sul lunar em 2025. O lançamento será transmitido pelo Twitter e pelo site da Nasa em tempo real. De acordo com a agência, a Artemis 1 é um passo muito importante nos objetivos de longo prazo que apresentam como meta estudar a superfície da Lua e a possibilidade de fazer uma viagem para Marte.

*Com informações do repórter Vinícius Moura