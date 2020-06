Nascidos em junho podem sacar 2ª parcela do auxílio nesta sexta

Giuliano Gomes/Estadão Conteúdo O auxílio já está disponível desde o final de maio nas contas digitais, com uso através do aplicativo Caixa Tem



Beneficiários do programa de auxílio emergencial, que nasceram em junho e receberam o depósito da segunda parcela no mês passado, podem sacar o valor em caixas eletrônicos a partir desta sexta-feira (5).

O auxílio já está disponível desde o final de maio nas contas digitais, com uso através do aplicativo Caixa Tem. No dia em que a Caixa Econômica Federal passa a permitir o saque, o saldo da Poupança Digital é transferido para as contas informadas no cadastro.

A caixa vai liberar os saques aos poucos de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários, até que aniversariantes de dezembro possam sacar o valor em 13 de junho.

As unidades físicas da Caixa ficarão abertas de segunda a sábado, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Todos os clientes que chegarem no local neste período serão atendidos. É preciso levar um documento válido com foto e gerar o token pelo aplicativo. O código também pode ser criado nas agências.

Quem recebeu a primeira parcela no final de maio deve esperar um novo calendário para a segunda etapa. A Caixa deve receber uma nova leva de solicitações aprovadas na semana que vem. A partir da validação dos cadastros pela DataPrev e Ministério da Cidadania, o banco vai divulgar a data do pagamento para os beneficiários.

*Com informações da repórter Nanny Cox