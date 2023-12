Natal Iluminado leva apresentações e atividades para o centro de São Paulo; confira programação

abertura oficial da iniciativa ocorreu na Catedral da Sé, com cerimônia marcada pelo concerto natalino da Banda Sinfônica de Heliópolis

Reprodução/Jovem Pan News Árvore de Natal no centro de São Paulo



Os preparativos para o Natal na cidade de São Paulo já estão a pleno vapor, com decorações espalhadas por todo centro da capital paulista. Além disso, o público ainda pode conferir as apresentações do “Natal Iluminado 2023”, iniciativa da Associação Comercial de São Paulo que conta com árvore de Natal interativa, espetáculo de luzes, pista de patinação no gelo e diversas outras atividades até o dia 26 de dezembro. A abertura oficial da iniciativa ocorreu na Catedral da Sé, com cerimônia marcada pelo concerto natalino da Banda Sinfônica de Heliópolis. Com decoração temática, Papai Noel e praça de alimentação com foodtrucks, o objetivo da programação é divertir toda a família, como destaca o diretor-geral do Natal Iluminado, Gui Afif, em entrevista à Jovem Pan News: “Durante todos os dia até o natal teremos o Reisado, que ficará rodando pelas ruas do centro. Na Praça do Patriarca nós fizemos uma grande instalação de bolhas com iluminação em toda a praça e a árvore de Natal da Prefeitura, que tem 20 metros de altura e toda de LED, além de um balé aéreo no edifício da Prefeitura”.

A ideia é levar os paulistanos de volta ao centro da cidade, que tem sido esvaziado devido à insegurança, como ressalta Afif: “A Prefeitura criou uma estrutura de segurança para fazer com que as pessoas se sintam seguras de virem ao centro, e criou uma série de atrações para poder fazer com que as pessoas de diferentes classes sociais, raças e credos convivam e possam ter direito à cidade (…) A gente está em um processo de construção dessa ocupação do centro, e ele nunca é fácil. A gente começou no ano passado, pós-pandemia, e esse ano a gente já teve um resultado muito superior ao do ano passado. Ainda tem muito mais para crescer, mas estamos muito felizes porque o resultado desse ano foi acima do esperado”. Confira abaixo a programação completa.

Árvore de Natal

Árvore interativa com 20 metros de altura e 15 camadas de luzes LED.

Data: De 14 a 26 de dezembro de 2023

Horário: 24 horas

Local: Em frente à sede da Prefeitura, no Edifício Matarazzo – Viaduto do Chá, 15, Centro

Instalação “Bolhas”

Mais de 50 bolhas retroiluminadas estampadas com obras dos artistas do coletivo Os Tupys.

Data: De 14 a 26 de dezembro de 2023

Horário: 24 horas

Local: Praça do Patriarca, Centro

Espetáculo de Luzes – Moving Lights

Espetáculo de luzes concebido por Zé Carratu, projetado na Praça do Patriarca.

Data: De 14 a 26 de dezembro de 2023

Horário: Das 17 às 22 horas

Local: Praça do Patriarca, Centro

Balé Aéreo no Edifício Matarazzo

Apresentação artística com formação de presépio vivo.

Data: De 14 a 23 de dezembro de 2023

Horários: 19 e 21 horas (duas apresentações por dia)

Local: Edifício Matarazzo – Viaduto do Chá, 15, Centro

Desfile dos Reis Magos – Reisado Elétrico

Procissão com os Reis Magos pelas ruas e praças do Centro.

Data: De 14 a 23 de dezembro de 2023

Horários: 19 e 21 horas (duas apresentações por dia)

Local: A partir do Edifício Matarazzo, pelas ruas do Centro

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto