Nikolas Ferreira ganha mais de 46 mil seguidores nas redes sociais após fala na Câmara

Discurso do parlamentar no dia Internacional da Mulher foi classificado como transfóbico por outros deputados

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputado Nikolas Ferreira em discurso na Câmara dos Deputados



O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) teve o terceiro maior pico de ganho de seguidores nas redes sociais após ter causado polêmica ao fazer um discurso considerado transfóbico por colegas parlamentares e usar uma peruca loira no Dia Internacional da Mulher na tribuna da Câmara. Segundo dados da consultoria Bites, o parlamentar mineiro ganhou 46,3 mil novos seguidores nas redes após o episódio. O aumento ficou atrás de dois outros momentos: o período entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro, quando assumiu o mandato na Câmara dos Deputados e teve 109 mil novos seguidores; e o dia 8 de janeiro, quando houve a invasão e o vandalismo nos prédios dos Três Poderes, em Brasília, e teve 48,3 mil novos seguidores. A média diária de novos seguidores nas redes sociais do parlamentar é de 9,3 mil. Apesar do ganho de seguidores, a repercussão sobre a fala do deputado não foi bem nas redes sociais. Nikolas Ferreira foi citado em 243 mil publicações, sendo 49,9 mil defendendo a sua cassação.

O Ministério Público Federal acionou a Câmara dos Deputados para investigar as falas do parlamentar. Diversos deputados também já se posicionaram e disseram que irão acionar Nikolas no Conselho de Ética da Casa. Depois de diversas críticas de colegas parlamentares e até do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), Ferreira utilizou redes sociais para se defender: “Nós temos uma perda do espaço das mulheres para todo um ativismo bem gradual, bem silencioso, mas muito efetivo. E o que, anteriormente, era somente uma vontade de lutar por direitos, hoje, na verdade, o desejo da pessoa se torna um dever para o outro. E pior, ele tem que ser tomado inclusive uma lei, caso contrário você será sancionado. E ainda tenho que ver ainda parlamentares, judiciários, todos sistematizados para poder, por exemplo, cassar o meu mandato ou aplicar uma sanção judicial. Isso beira a infantilidade. Afinal de contas, o artigo 53 [da Constituição Federal] me dá total liberdade para palavras, votos e opiniões ali na tribuna”.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha