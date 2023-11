Nilton Travesso, um dos diretores mais importantes da televisão brasileira, é homenageado na Alesp

Aos 89 anos, produtor relembrou a carreira e foi aplaudido de pé durante o 1º Fórum de TV Aberta Brasileira

Alesp/Jaqueline Fervolli - Rodrigo Romeo Diretor Nilton Travesso é homenageado durante evento na Alesp



O diretor e produtor de TV, Nilton Travesso, foi homenageado e aplaudido de pé durante o 1º Fórum de TV Aberta Brasileira. O evento, realizado na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), discutiu o futuro do meio de comunicação no país e foi idealizado pelo jornalista James Ackel. Aos 89 anos, Nilton Travesso relembrou os momentos que marcaram os mais de 70 anos do veículo no país. Ele dirigiu e produziu novelas e programas em diferentes emissoras. Emocionado, o diretor contou sobre a parceria que teve com o empresário Paulo Machado de Carvalho em 1953. “Setenta anos de televisão nunca me cansaram. Dei minha alma. Ser lembrado é uma coisa muito bonita e mexe com seu coração”, iniciou agradecendo. “Paulo Machado já tinha duas rádios. E quando colocamos a TV no ar falamos ‘que coisa linda'”, relembrou. Na década de 60, incêndios destruíram instalações e partes importantes do arquivo da TV Record. Nilton Travesso descreveu um desses momentos, no qual teve que recomeçar ao lado de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, mais conhecido como Seo Tuta, ex-presidente do Grupo Jovem Pan. “É uma trajetória complicada fazer televisão. É algo que nos deixa enlouquecido, mas com a alma cheia”, comentou. Na Jovem Pan, Nilton Travesso dirigiu diversas atrações. Inclusive, em uma delas foi protagonista com Seo Tuta. O programa Dois Diretores em Cena depois se transformou em podcast.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore.