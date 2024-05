Nísia Trindade: ‘não podemos falar de colapso no sistema de saúde do RS’

Estado vive um aumento de casos de doenças respiratórias e infecciosas provocadas pelas águas contaminadas das enchentes

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Entre as medidas anunciadas, a ministra destacou a liberação de R$ 202,2 milhões de reais para o estado



Durante uma coletiva de imprensa realizada recentemente, a Ministra da Saúde, Nísia Trindade, abordou a situação preocupante do sistema de saúde no Rio Grande do Sul. A ministra reconheceu os desafios enfrentados pelo Estado, mas negou que o sistema de saúde tenha colapsado. Ela destacou a gravidade da situação, enfatizando a urgência de assistência tanto para o estado quanto para os municípios, e anunciou a liberação de recursos federais. Nísia apontou o aumento de doenças respiratórias e a ocorrência de leptospirose como os principais desafios de saúde enfrentados pelo estado. A leptospirose, uma doença transmitida pela água contaminada, principalmente pela urina de ratos, tem sido uma preocupação crescente.

A ministra enfatizou a importância de evitar a automedicação e assegurou que o Governo Federal está tomando medidas proativas para prevenir um colapso do sistema de saúde, recomendando medidas de profilaxia e anunciando um pacote de recursos financeiros destinados ao combate das doenças respiratórias e à reconstrução das áreas afetadas. Entre as medidas anunciadas, a ministra destacou a liberação de R$ 202,2 milhões de reais para o estado, com a possibilidade de ampliação desse valor. Esse pacote inclui R$ 22,2 milhões para ações emergenciais e de reconstrução, R$ 66,3 milhões destinados à Farmácia Básica e atenção primária à saúde, e R$ 9,8 milhões para o custeio do atendimento a adultos com síndrome respiratória aguda grave.