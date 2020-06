Niterói sinaliza recuo na flexibilização da quarentena

EFE/Antonio Lacerda Com isso, a circulação de pessoas no calçadão e na orla da praia fica restrita a partir desta sexta-feira para evitar aglomeração de pessoas



A partir desta sexta-feira (5), a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, vai adotar algumas medidas que representam uma espécie de recuo na flexibilização da quarentena.

Niterói adotou no mês passado bloqueio total em seu território, mas foi uma das primeiras cidades fluminenses a anunciar medidas para reabertura econômica. Porém, nos últimos dias, com o fim da quarentena, houve intenso fluxo de pessoas, especialmente nas praias, o que gera preocupação para as autoridades.

Com isso, a circulação de pessoas no calçadão e na orla da praia fica restrita a partir desta sexta-feira para evitar aglomeração de pessoas nos locais, o que poderia gerar um novo avanço da Covid-19.

O município também começou a fazer uma testagem em massa no modelo drive-thru para identificar casos de contaminação pelo coronavírus.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga