Nível do rio Guaíba volta a subir após chuvas intensas em Porto Alegre

O nível do rio Guaíba, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, voltou a aumentar nesta quarta-feira (19). Conforme medição das primeiras horas do dia, a cota está em 3,11 metros, causando alagamentos em diversas áreas da capital gaúcha. As principais vias de acesso à cidade, como a Voluntários da Pátria, próxima à rodoviária da capital, a Avenida Ceará e a Avenida Terceira Perimetral, estão entre as mais afetadas. A situação é agravada pela presença de entulhos e pela limpeza insuficiente dos bueiros, além da capacidade reduzida das bombas do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), responsáveis pelo escoamento das águas. Esses fatores contribuem para a lentidão na drenagem, aumentando os transtornos para a população gaúcha. A situação também é crítica no município de Eldorado do Sul, próximo à região das ilhas, onde a água voltou a subir, afetando moradores que ainda não se recuperaram da última cheia. A previsão é de que a chuva continue ao longo desta quarta, mantendo o estado de alerta na região.

Publicado por Luisa Cardoso