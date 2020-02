No aniversário de 40 anos do PT, Lula diz que o partido não precisa de ‘autocrítica’

Reprodução O ex-presidente afirmou que é necessário assumir a responsabilidade de fazer política e que não existe saída fora dela



Em festa de 40 anos do Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula rejeita pedidos por autocrítica e diz que o Brasil está regredindo com a chamada ‘uberização do trabalho’. O aniversário da sigla foi comemorado no último sábado (8), na Fundição Progresso, na Lapa, no Rio de Janeiro.

O evento também contou com a presença do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica.

Ao revelar estar preocupado com o futuro da juventude no país, Lula criticou os trabalhos gerados por aplicativos. “É o ser humano sendo tratado da forma mais canalha possível em nome da palavra precarização. Em nome de uma palavra chamada entreteterismo individual.”

Lula também criticou os pedidos feitos por uma autocrítica do PT. Para o petista, as pessoas querem que o partido apoie o governo atual e não faça oposição.

Segundo o ex-presidente, esse tipo de política não existe em lugar nenhum do mundo. “A moda é pedir para o PT fazer autocrítica. A pessoa que quer que eu faça autocrítica é porque não tem crítica a fazer a mim. Eu nunca vi ninguém perguntar à direita desse país, que governa há 500 anos, se eles vão fazer autocrítica alguma vez na vida.”

Lula defendeu ainda uma mobilização dos militantes do partido em torno do Fundeb. Segundo ele, é preciso lutar para que o programa de financiamento da educação seja aprovado este ano — sob risco de acabar.

O ex-presidente afirmou que é necessário assumir a responsabilidade de fazer política e que não existe saída fora dela.

*Com informações do repórter Vinicius Moura