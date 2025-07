No Brics, Marina Silva defende ampliação de metas climáticas até COP30

Durante a Cúpula do bloco, ministra do Meio Ambiente destacou necessidade de planejamento para enfrentar as mudanças climáticas e promover a transição energética

Durante as discussões do Brics realizadas no Rio de Janeiro, a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, trouxe à tona a urgência de enfrentar as mudanças climáticas e promover a transição energética. Em um cenário onde guerras e conflitos frequentemente dominam as conversas, Silva destacou que a emergência climática é uma preocupação ainda mais premente. Ela alertou sobre a situação crítica que o mundo enfrenta caso não haja uma mobilização global para controlar a temperatura do planeta, citando eventos climáticos recentes no Rio Grande do Sul e nos Estados Unidos como exemplos da gravidade do problema.

Marina Silva enfatizou a necessidade de conscientização e ação por parte dos países, defendendo que investimentos e financiamentos são essenciais para mitigar as mudanças climáticas. Ao ser questionada sobre a possível exploração de petróleo e gás na margem equatorial brasileira, Silva reconheceu as contradições existentes, mas afirmou que é possível promover o desenvolvimento econômico sem comprometer o meio ambiente. Ela destacou a importância de tratar a mudança climática como uma questão de emergência, especialmente para as economias do sul global, que são frequentemente as mais afetadas pelas consequências das alterações climáticas.

O Brasil, segundo Silva, está comprometido com uma transição justa e planejada para um novo ciclo de prosperidade, apesar dos desafios geopolíticos e climáticos. O país já estabeleceu um fundo para financiar a preservação ambiental e reduzir o desmatamento, com a expectativa de que países não desenvolvidos contribuam com recursos. Este fundo é uma parte crucial da estratégia do Brasil para enfrentar a crise climática, demonstrando um compromisso com a sustentabilidade e a proteção dos recursos naturais.

A ministra reforçou que o contexto atual exige ações coordenadas e urgentes para enfrentar a crise climática global. Ela conclamou os países a se unirem em um esforço coletivo para garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. A mensagem de Marina Silva no BRICS é clara: a ação climática não pode mais ser adiada, e a colaboração internacional é essencial para enfrentar os desafios ambientais que ameaçam o nosso planeta.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA