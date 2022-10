‘Nova configuração do Congresso faz crer na reeleição de Bolsonaro’, diz senador

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Jorge Seif também falou sobre quais serão os principais tópicos abordados pela nova formação do Senado

Alan Santos/PR - 09/03/2020 Ex-secretário de Aquicultura e Pesca, Seif (PL) foi eleito senador por Santa Catarina



Depois do primeiro turno das eleições de 2022, o Congresso Nacional terá uma nova cara, com partidos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) tendo as maiores bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, desta quarta-feira, 12, o ex-secretário nacional de aquicultura e pesca e senador eleito por Santa Catarina Jorge Seif (PL) falou sobre o anova formação do Congresso, dizendo que ela o faz acreditar na reeleição de Bolsonaro para o segundo mandato. “É um Congresso, tanto Câmara quanto Senado, muito mais centro-direita e isso é um marco, especialmente na reeleição do presidente Bolsonaro, onde ele teria a maioria dos congressistas a para avançar com tantas pautas que acabaram sendo engavetadas, não votadas. Não deram prosseguimento em questões fundamentais para que o Brasil torne-se um país mais eficiente, mais eficaz e não fique parado em um velho sistema político e até mesmo em questões de privatizações, redução de impostos, da máquina pública e do Estado brasileiro. Nessa nova configuração, eu creio na reeleição do presidente Bolsonaro e, (com isso) teremos avanços na economia do Brasil”, disse Seif.

Em seguida, Seif foi questionado sobre quais seriam os temas prioritários dessa nova configuração do Senado. Ao responder, o futuro parlamentar pelo PL disse que o país precisa tratar de inúmeros projetos e que reformas urgentes serão necessárias. “Nós temos muitos projetos. A informação que nós levantamos é que 45 projetos foram enviados à Câmara e ao Senado, e apenas quatro avançaram. Nós precisamos de reformas urgentes, reforma fiscal, administrativa, de um novo pacto federativo, precisamos rever a questão legal da reforma penal, reduzindo essa bandidolatria. Temos diversos temas importantíssimos para o Brasil se tornar um país cada vez mais competitivo”, afirmou Seif.

Confira a entrevista na íntegra: