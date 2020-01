Nova creche na cracolândia vai atender mais de 160 crianças

Secretaria de Estado da Habitação de SP/Divulgação CEI Nova Luz: vagas para 162 crianças na região da Cracolândia



O Governo de São Paulo e a Prefeitura inauguraram nesta quinta-feira, 30, uma creche do lado da estação Júlio prestes, construída através de uma Parceria Público-Privada (PPP).

O novo Centro de Educação Infantil vai atender 162 crianças, de 0 a 3 anos. O CEI faz parte dos planos do Governo do Estado de revitalizar a área central, estará sob a gestão do município e será administrado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (APDM). O secretário estadual de Habitação, Flavio Amary, destacou a localização da creche, que fica no térreo de um conjunto habitacional que vai receber mais de mil famílias

“Estou trazendo vida para a região central, trazendo pessoas para morar aqui, trazendo sim, também, uma área comercial. Esses projetos todos têm conceito moderno de urbanismo, onde a fachada e o térreo, são estabelecimentos comerciais, e assim a gente traz vida. É um processo, uma etapa. Não é uma solução. Não tem um caminho só. É um processo adicional e a habitação tem uma participação fundamental nesse processo.”

Mas não serão só as crianças das famílias que vão morar no complexo habitacional que vão ser atendidas nessa creche, mas também crianças do bairro, incluindo as da cracolândia.

Foi o que disse o secretário de Educação, Bruno Caetano. “Temos muitos usuários, dependentes, que têm seus filhos e vão poder matricular. Muitos já estão até matriculados nessa idade, e as aulas começam no dia 5. A gente tomou um cuidado de ter aqui, como parceira da educação, uma vez que essa é uma creche que vai ser administrada em parceria com a sociedade civil, de escolher exatamente a entidade que já faz o trabalho de saúde na região, para que a gente possa ter esse atendimento de saúde, educação, habitação e todos os serviços públicos organizados de forma sistemática, e que agente não tenha problema nesse atendimento.”

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a fila de espera nas creches entre 2018 e 2019 em São Paulo caiu 50%, chegando a 9,7 mil crianças aguardando por vaga.

* Com informações do repórter Victor Moraes.