Nova lei publicada no Diario Oficial da União amplia alcance do Pronatec

Matéria aprovada pelo Senado Federal no final de junho foi sancionada na última quinta-feira

André Luis Ferreira/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 14/10/2021 Pronatec oferece bolsas de estudo e cursos de forma gratuita para jovens e adultos de baixa renda



As instituições que ministram cursos sobre processos agropecuários agora podem participar do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que oferece bolsas de estudo e cursos de forma gratuita para jovens e adultos de baixa renda. Após aprovação recente pelo Senado Federal, no dia 28 de junho, a medida foi publicada nesta quinta-feira, 21, no Diário Oficial da União (DOU). Atualmente, as instituições de ensino privadas já podem participar do programa. Agora, o governo deve habilitar essas escolas, que devem prestar contas da aplicação dos recursos.

*Com informações da repórter Marília Sena