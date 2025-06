Nova onda de frio chega ao Sul nesta segunda-feira

De acordo com o Inmet, o fenômeno climático deve se estender até 4 de julho; Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm risco de geada

Foto: Prefeitura de Urupema / Divulgação Neve na cidade de Urupema, em Santa Catarina



A previsão do tempo para o Brasil indica uma semana marcada por uma onda de frio que atinge principalmente as regiões centro e sul do país. A meteorologia da Jovem Pan informou que, ao contrário da Europa, que enfrenta uma onda de calor com temperaturas em torno de 40ºC, o Brasil experimentará uma queda significativa nas temperaturas. A onda de frio, que começou no último dia de junho, deve se estender até 4 de julho, afetando estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Nessas regiões, as temperaturas podem ficar até 5ºC abaixo da média esperada para esta época do ano.

A massa de ar polar que avança sobre o país é responsável por esse fenômeno, conhecido como friagem, quando atinge o norte do Brasil. O mapa de risco meteorológico mostra que a frente fria já passou pelo Rio Grande do Sul e avança sobre o Paraná e São Paulo. Na capital paulista, a máxima prevista é de 20ºC, com possibilidade de garoa à noite. No entanto, não há previsão de chuva forte em Minas Gerais, Espírito Santo e grande parte do Centro-Oeste. O tempo permanece firme no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, enquanto áreas do Paraná e Santa Catarina podem enfrentar instabilidades.

As temperaturas variam significativamente entre as capitais. Em São Paulo, a máxima não deve ultrapassar os 20ºC, enquanto no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, as máximas são de 27ºC e 26ºC, respectivamente. Porto Alegre, que não deve registrar chuvas no início da semana, terá uma máxima de apenas 15ºC. A onda de frio é uma oportunidade para os brasileiros tirarem casacos e cachecóis do armário, já que o clima frio deve persistir até o início de julho.

Com a chegada dessa frente fria, é importante que a população esteja preparada para as baixas temperaturas, especialmente nas regiões mais afetadas. Recomenda-se o uso de roupas adequadas para o frio e atenção especial aos grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos. Além disso, é aconselhável que as pessoas fiquem atentas às atualizações meteorológicas para se manterem informadas sobre possíveis mudanças no clima ao longo da semana.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA