Novas nevascas devem atingir os Estados Unidos nos próximos dias

A tempestade de neve histórica que atingiu o nordeste do país deixou ao menos sete mortos e desaparecidos

FERNANDO SIQUEIRA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Especialistas estimam que essa é a pior tempestade na região nordeste do país dos últimos dez anos



Meteorologistas preveem que cidades como Washington, Filadélfia, Nova York e Boston enfrentem outra nevasca nos próximos dias. A tempestade de neve histórica que atingiu o nordeste dos Estados Unidos deixou ao menos sete mortos e desaparecidos. Um alerta de avalanche foi emitido para a área montanhosa de Aspen, no Colorado, válido até a manhã desta quinta-feira, 04. De acordo com autoridades locais, três esquiadores estão desaparecidos na região.

A quarta-feira, 03, foi dia de limpar os rastros da tempestade em Nova Jersey, no leste dos Estados Unidos. A neve chegou a se acumular em uma camada de quase um metro de altura. Nevou mais na cidade de Nova York em dois dias do que durante todo o inverno do ano passado. O lago Michigan virou gelo. Dois navios quebra gelo da guarda costeira foram chamados para limpar bloqueios. Especialistas estimam que essa é a pior tempestade na região nordeste do país dos últimos dez anos.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda