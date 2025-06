Novas regras nas praias do Rio de Janeiro já estão em vigor

Prefeito Eduardo Paes destacou a importância de manter o litoral como espaço democrático e público, onde todos possam desfrutar sem incômodos

RAFAEL SACHARNY/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO A prefeitura promete uma fiscalização rigorosa, com multas de R$ 1.000 para a primeira infração e R$ 2.000 para a segunda



As novas normas para as praias do Rio de Janeiro, estabelecidas pela prefeitura, já estão em vigor, trazendo mudanças significativas para a orla da cidade. Após intensas reuniões com barraqueiros e quiosqueiros, o prefeito Eduardo Paes fez ajustes no decreto que visa a boa convivência e o uso ordenado desses espaços públicos. As regras incluem limites rigorosos para o volume de som em quiosques e barracas, estipulando que não devem ultrapassar 55 decibéis durante o dia e 50 à noite. Além disso, as caixas de som devem estar direcionadas para a praia, e a música deve cessar até às 22 horas. A prefeitura promete uma fiscalização rigorosa, com multas de R$ 1.000 para a primeira infração e R$ 2.000 para a segunda, podendo chegar à cassação da licença de funcionamento.

O prefeito Eduardo Paes destacou a importância de manter as praias como espaços democráticos e públicos, onde todos possam desfrutar sem incômodos. Ele enfatizou que a prefeitura não permitirá que as praias se tornem “terra de ninguém” e que está comprometido em garantir que o ambiente seja seguro e agradável para todos. Além disso, o decreto proíbe a circulação de bicicletas elétricas e ciclomotores no calçadão, reforçando a necessidade de respeito às regras de trânsito e à segurança dos pedestres.