Novo comandante da PM pede ‘serenidade e tranquilidade’ em patrulhamentos em SP

O coronel Fernando Alencar Medeiros será o novo comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo. Medeiros vai ocupar o lugar do coronel Marcelo Vieira Salles, que entregou o cargo na sexta-feira (6).

Entre outras funções, Alencar foi comandante da Rota, tropa de elite da PM paulista, e instrutor da Escola de Soldados e da Academia do Barro Branco, onde são formados os oficiais.

O novo comandante defende que todos os policiais militares devem ter serenidade e tranquilidade durante o patrulhamento. “Em relação à Polícia Militar, nós temos protocolos para tudo. O policial entra na viatura, ele tem protocolo pronto a respeito disso. A maior orientação que passamos aos policiais é serenidade e tranquilidade. Nós cuidamos de pessoas, isso é muito complexo, é muito sério.”

O ato do ex-comandante Marcelo Salles de entregar o cargo foi considerado atípico e surpreendeu grande parte dos policiais. Segundo o coronel, ele deixa o cargo por cansaço. “Como já sabiam, eu estava um pouco cansado. Essa função não é fácil no ritmo que a gente leva, dormindo com dois celulares ao lado, o tempo todo.”

Mas, segundo interlocutores e oficiais da reserva e da ativa, Salles teria saído principalmente pelo desgaste na aprovação da reforma da Previdência dos Policiais Militares e por motivações políticas.

Ainda de acordo com pessoas próximas do coronel, também pesou na decisão de deixar o comando da PM a insatisfação do coronel com o afastamento dos 31 policiais envolvidos na ação que terminou com a morte de nove jovens em Paraisópolis, em dezembro.

O governador João Doria nega qualquer impasse na cúpula da segurança e reafirma a decisão de afastar os PMs. “Sim, eu repetiria exatamente aquilo que fiz dada as circunstâncias e fiz isso na presença do general campos, do coronel Salles em uma reunião muito sensível e bastante emotiva”, afirma Doria que afirma que tomou a decisão para “preservar a imagem e a Polícia Militar”.

A cerimônia de posse de Fernando Alencar Medeiros deve acontecer ainda no mês de março. Coronel desde 2017, o novo comandante-geral da PM é casado e pai de três filhos.

*Com informações do repórter Leonardo Martins.