Novo presidente da federação PSDB-Cidadania em SP não descarta apoio a Nunes em 2024

Após tomar posse nesta quinta-feira, 29, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), declarou que o tema será ‘foco de muito debate’ até as eleições municipais

Reprodução/Instagram/@paulo.serra45 Prefeito de Santo André, Paulo Serra, em reunião com secretariado



O anúncio de Paulo Serra como novo presidente da Federação PSDB–Cidadania em São Paulo foi feito nesta quinta-feira, 29, na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp). O atual prefeito de Santo André estava acompanhado da esposa, a deputada estadual Ana Carolina Serra (PSDB), além de outros políticos e parlamentares federais e estaduais. Em conversa com jornalistas, Paulo Serra mostrou apoio ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e disse que muitas ações tomadas pelo governo estadual têm similaridade com o que o partido dele pensa: “E a ideia é colaborar com o governo. É claro que cada ponto e cada questão programática vão ser discutidos. Mas a raia política de hoje é claro que tem uma similaridade com a raia política que o governador Tarcísio hoje representa, que é mais próxima do centro do que a quem faz oposição a ele, que está muito mais ligado e enraizado na esquerda”. Para as eleições municipais do ano que vem, Paulo Serra defendeu buscar nomes de consenso em meio à polarização.

“Onde a gente tiver bons quadros, com disposição para isso, dentro dessa questão, principalmente desse posicionamento no centro, de bom senso, de equilíbrio, a gente vai buscar, vai dar estrutura para a gente poder oferecer alternativas nas cidades”, declarou. No entanto, divergências figuram nos bastidores. Ainda há a dúvida se a Federação PSDB-Cidadania vai apoiar Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito de São Paulo, à reeleição no ano que vem. Nunes assumiu o cargo depois da morte de Bruno Covas, um dos principais quadros entre os tucanos. “Isso vai ser foco de muito debate. A gente vê similaridades dentro da gestão do Ricardo, até porque é uma continuidade, em muitos aspectos, da gestão do Bruno Covas. No entanto, isso é um debate mais longo que se inicia agora. O nosso primeiro grande objetivo é trazer quadros, mapear o Estado de São Paulo, buscar um fortalecimento dessa parceria com o Cidadania e vai fazer parte desses próximos meses esse debate com relação às alternativas que PSDB e Cidadania têm para a eleição de São Paulo, que é uma das eleições mais importantes do Brasil”, afirmou Paulo Serra.

Quem não compareceu ao evento foi Marco Vinholi (PSDB), que assume como tesoureiro depois de ocupar a presidência estadual do partido. O ex-deputado e ex-secretário diverge dos que pretendem apoiar Nunes em 2024. Para ele, é necessário procurar um candidato da sigla à Prefeitura de São Paulo. O político sinaliza que não deve defender o apoio da federação à reeleição de Ricardo Nunes, mas se mantém aberto ao diálogo caso essa seja a decisão tomada pela federação.

*Com informações do repórter Misael Mainetti