Novo presidente dos Correios toma posse em Brasília

Indicado pelo presidente Lula, o economista Emmanoel Schmidt Rondon, ex-funcionário do Banco do Brasil, assume a estatal em meio a uma grave crise financeira, com dívida de R$ 4,4 bilhões

Edilson Rodrigues/Agência Senado Emmanoel Schmidt Rondon, é o novo presidente dos Correios



Emmanoel Schmidt Rondon, economista e funcionário de carreira do Banco do Brasil, tomou posse em cerimônia reservada nesta sexta-feira (26) como novo presidente dos Correios. Indicado pelo presidente Lula, Rondon assume a estatal no lugar de Fabiano Silva, que pediu demissão em julho em meio a uma grave crise financeira. O principal desafio do novo gestor é reverter o prejuízo bilionário da companhia, que encerrou o primeiro semestre de 2025 com uma dívida de R$ 4,4 bilhões. O valor representa um aumento de três vezes em relação à dívida registrada no ano anterior.

Segundo o Ministério das Comunicações, o rombo é provocado pelo aumento da concorrência do e-commerce e pelo alto custo com o quadro de 55 mil funcionários da estatal. O antecessor de Rondon tentou implementar medidas como férias coletivas e a mudança no plano de saúde, mas a pressão levou ao seu pedido de demissão. Rondon afirmou que a estatal precisa de reestruturações e deve enfrentar a nova realidade do comércio eletrônico.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Quem ama, cuida; e é esse amor incondicional pela empresa e a determinação em trabalhar em conjunto que vai restaurar o orgulho e a eficiência dos Correios, que desempenham um papel fundamental no Brasil. Conto com o apoio e a colaboração de todos para enfrentar os desafios e implementar as melhorias necessárias”, afirmou Rondon em seu discurso de posse.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA