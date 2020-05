Após piada com refrigerante, novo protocolo para uso da cloroquina será anunciado nesta quarta

GENIVAL FERNANDEZ/AGÊNCIA PIXEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Durante entrevista ao jornalista Magno Martins, o presidente voltou a defender o medicamento e ironizou quem ainda se mostra cauteloso



O último balanço do Ministério da Saúde mostra que a covid-19 já matou 17.971 pacientes em todo o país e que o Brasil já soma 271.628 casos confirmados.

Foram notificados 17.408 novos casos e 1.179 novas mortes por conta da doença nas últimas 24 horas, sendo que nos últimos 3 dias o número real de óbitos foi de 225. O país ainda investiga 3.319 mortes suspeitas. Por outro lado, o governo ressalta que quase 107 mil pessoas já superaram a doença.

O presidente Jair Bolsonaro informou que, nesta quarta-feira (20), o ministro interino Eduardo Pazuello assina o novo protocolo para a utilização da cloroquina nos casos de coronavírus.

Durante entrevista ao jornalista Magno Martins, o presidente voltou a defender o medicamento e ironizou quem ainda se mostra cauteloso. De acordo com ele, quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma Tubaína.

O governo também está preocupado com os profissionais de saúde na linha de frente de combate à covid 19, que também estão ficando doentes não só por causa do vírus. Por conta disso, a pasta anunciou a criação de um suporte psicológico através de teleconsulta para aquele profissional que estiver se sentindo sobrecarregado.

Segundo a coordenadora de Saúde Mental do Ministério da Saúde, Maria Dilma Teodoro, os casos de problemas emocionais aumentaram e muito durante a pandemia.

O SUS, o Sistema Único de Saúde, também está adotando a teleconsulta. Mais de 28 milhões de pessoas já buscaram o serviço desde que começou a pandemia. Pelo 136 qualquer pessoa pode tirar dúvidas e até se consultar com um profissional para fazer controles de doenças crônicas, por exemplo.

Desse número total de pacientes que buscaram atendimento, 3.400 mil pessoas permanecem em acompanhamento.

Em meio à tantos problemas e desafios, o Ministério também está preocupado com a queda da doação de leite materno. Por isso, o governo lançou uma campanha alertando que com os cuidados necessários, tanto a doadora quanto aos bancos, podem continuar com o trabalho sem riscos de contaminação.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin