Novo vírus da gripe preocupa, mas tem características conhecidas

Roman Pilipey/EFE O estudo que monitora o vírus mostra que a nova cepa tem "todas as características" de adaptação para infectar seres humanos e precisa ser observada de perto



Especialistas relatam preocupação com o novo vírus da gripe descoberto na China, mas acreditam em controle mais fácil do que no caso do coronavírus. O organismo do tipo influenza A, responsável pelas epidemias da gripe, surgiu em porcos e já foi transmitido para humanos.

A preocupação dos cientistas, agora, é que ele sofra uma mutação e comece a se espalhar facilmente de pessoa para pessoa, desencadeando um novo surto global. O infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury, Celso Granato, diz que o novo vírus deriva da H1N1 e que o potencial pandêmico vai depender de quantos anticorpos a população já possui para ele.

O estudo que monitora o vírus mostra que a nova cepa tem “todas as características” de adaptação para infectar seres humanos e precisa ser observada de perto. Apesar disso, Celso Granato afirma que a situação é diferente da pandemia atual da Covid-19.

O infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edimilson Migowski, concorda. O médico destaca que, diferentemente do coronavírus, os cientistas já conhecem e têm vacinas contra a influenza, o que torna o enfrentamento da nova doença mais fácil.

Apesar das diferenças entre a influenza e o coronavírus, os especialistas ressaltam que as formas de prevenção são similares. Segundo eles, hábitos como higienização constante das mãos, uso de máscaras e distanciamento social diminuem o potencial pandêmico da maioria das doenças.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini