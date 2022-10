Novos parlamentares tomarão posse na Câmara dos Deputados no dia 2 de fevereiro

Preparativos para recepção dos representantes legislativos do povo brasileiro já foram iniciados em Brasília

Elaine Menke/Câmara dos Deputados Plenário da Câmara dos Deputados será o palco da cerimônia de posse dos novos parlamentares eleitos



O Congresso Nacional dá início aos preparativos para a posse dos novos parlamentares, deputados federais e senadores, eleitos em 2 de outubro. O evento de posse será realizado no plenário principal da Câmara dos Deputados. A ocasião solene conta com banda de música e a possibilidade dos novos congressistas levarem familiares e convidados como acompanhantes. Até lá, as obras de arte da casa estão sendo restauradas. Entre elas peças de Roberto Burle Marx e Di Cavalcanti. A antessala salão verde, que possui este nome por ser coberto por um carpete verde em toda sua extensão, terá um tapete vermelho posto para a chega dos representantes do povo brasileiro.

*Com informações do repórter José Maria Trindade