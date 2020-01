Marinha do Brasil Manchas de óleo atingiram o litoral brasileiro nos últimos meses de 2019



Novos vestígios de óleo foram encontrados em praias da Paraíba nesta semana. A Marinha coletou 200g de resíduos nas praias de Tabatinga, Coqueirinho, Tambaba, Praia Bela e Pitimbú.

Pela pequena quantidade, a Capitania dos Portos da Paraíba acredita que o material é o mesmo que atingiu o litoral brasileiro no final do ano passado. Por meio de nota, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba (Sudema) reforçou que trata-se de resquícios.

A Sudema esclareceu que imagens que circulam no WhatsApp não são recentes e não há motivos para alarde da população. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não é possível prever quando o material vai parar de chegar às praias brasileiras.

“Como a gente não sabe o volume específico que foi derramado, a gente não consegue calcular pra dizer que já exauriu, não é possível afirmar isso. Mas a incidência já caiu muito.”

As ações de monitoramento e limpeza na Paraíba estão sendo concluídas pela Marinha com apoio de órgãos municipais, estaduais e IBAMA. O óleo coletado foi encaminhado para análise do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. A Sudema também conduz testes com a água das praias atingidas pelos vestígios para verificar se representam algum risco à população.

Desde agosto do ano passado, Mil e Quatro localidades foram atingidas por manchas de óleo. Segundo o Ibama, 159 animais foram atingidos e, destes, 112 morreram. Até o momento, o governo ainda não conseguiu identificar como o material chegou ao litoral brasileiro.

* Com informações da repórter Nanny Cox.