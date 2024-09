Número de casos de Covid-19 cresce 105% em um mês no Brasil

Desde o início da pandemia, em março de 2020, país já contabilizou mais de 38 milhões de casos e mais de 700 mil mortes pela doença

O Brasil enfrenta um aumento expressivo no número de casos e mortes por Covid-19 entre os meses de julho e agosto deste ano. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número de casos de Covid-19 cresceu 105% no período, enquanto o número de óbitos aumentou 45%. Em julho, foram registrados 17.964 casos da doença em todo o país, número que mais que dobrou em agosto, atingindo 36.970 casos. O aumento no número de óbitos também é preocupante. Em julho, foram registradas 229 mortes por Covid-19, enquanto em agosto o número subiu para 334, representando um aumento de 45,8%. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Brasil já contabilizou mais de 38 milhões de casos e mais de 700 mil mortes pela doença. Diante desse cenário, as autoridades de saúde reforçam a importância de manter o esquema vacinal em dia e adotar medidas de proteção, como o uso de máscaras em locais de aglomeração e a atenção aos sintomas gripais.

