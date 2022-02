Número de testes positivos para Covid-19 cai 66% no Rio de Janeiro

Segundo o Secretário de Saúde, Alexandre Chieppe, os dados apontam que o pico da Ômicron já passou; doença deve avançar pelo interior do Estado

ARTHUR SOUZA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Foram realizados apenas 3.151 testes de detecção da Covid-19 na última semana



Os testes positivos para a Covid-19 desabaram no estado do Rio de Janeiro nos últimos dias. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de positividade encolheu 66%. Os testes confirmados para a doença baixaram de 35% de 9 a 15 de janeiro para 12,1% entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro. A procura por exames também caiu vertiginosamente no Rio, tanto que prefeitura e governo do Estado já estão fechando alguns pontos de testagem gratuita. Na terceira semana de 2022, foram realizados 23.803 diagnóstico, o maior número já registrado desde o início do ano. Na última semana, foram feitos apenas 3.151 exames. Segundo o secretário Estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, esses e outros dados de óbitos e casos confirmam que o pico da Ômicron já passou e agora a doença começa a avançar para o interior do Estado. “Na Europa, os países que passaram por essa onda agora estão mantendo níveis muito baixos de transmissão e é isso que a gente espera que aconteça aqui no Brasil e no Rio de Janeiro”, afirmou Chieppe. Desde o início da pandemia em 2020, mais de 70 mil pessoas morreram no Rio.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga