Sobe para 13 o número de mortos em naufrágio no Amapá

Reprodução A estimativa é de que sessenta a setenta pessoas estavam a bordo da embarcação que naufragou



Ao menos 13 pessoas morreram e outras quarenta e seis foram resgatadas em naufrágio no sul do Amapá. De acordo com a Capitania dos Portos, o naufrágio do Anna Karoline 3 ocorreu na madrugada de sábado (01).

Mergulhadores de resgate dos Bombeiros do Amapá e Pará, além de duas embarcações da Marinha do Brasil, estão no local para buscas.

O comandante da corporação, coronel Janary Picanço, disse que não há um número oficial, pois a embarcação não tem uma lista de passageiros. A estimativa é de que sessenta a setenta pessoas estavam a bordo, quando ocorreu o acidente. Segundo Picanço, os passageiros caíram na água após um forte vento.

A embarcação ia de Santana, no Amapá, para Santarém, no Pará, e naufragou próximo à Ilha de Aruãs, uma região de difícil acesso.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda.