Nunes marca almoço com Tarcísio para definir vice nesta sexta

O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) afirmou que almoçará com o governador do Estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta sexta-feira (14). Este encontro, embora não esteja marcado oficialmente na agenda do governador, tem como pauta principal a escolha do vice na chapa de reeleição de Nunes de outubro. Durante uma coletiva de imprensa, Nunes revelou estar em conversações com diversas lideranças políticas, incluindo nomes como Ciro Nogueira, Renata Abreu e Gilberto Kassab. Entre os candidatos discutidos, o coronel da reserva da Polícia Militar, Ricardo Mello de Araújo, ligado à ala bolsonarista e que chefiou a CEAGESP, está em destaque. O atual prefeito ainda elogiou o coronel: “Indiscutivelmente, nos últimos dias, o Coronel Mello foi gerando mais força”. Tarcísio declarou apoio ao nome na última segunda-feira (10), tendo em vista a ascensão de Pablo Marçal (PRTB) na disputa. Outras personalidades, como a delegada Raquel Gallinati e a vereadora Sonaira Fernandes, também estão sendo consideradas.

