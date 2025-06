O que se sabe sobre adolescente que matou pais e irmão após ser impedido de visitar a namorada

Jovem de 14 anos assassinou a família no último sábado (21), em Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna (RJ), usando um revólver

Reprodução/Google Maps Ele esperou a família dormir e atirou em todos



Um adolescente de 14 anos matou o pai, a mãe e o irmão de 3 anos no último sábado (21), em Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna, Rio de Janeiro, usando um revólver que o pai escondia embaixo da cama. Ele esperou a família dormir e atirou em todos. Depois escondeu os cadáveres na cisterna do imóvel. Confira a seguir o que se sabe sobre o caso.

Por que o adolescente matou a família?

Ele afirmou ter matado os pais porque eles não apoiavam seu namoro virtual com uma adolescente de 15 anos moradora de um município de Mato Grosso, segundo a Polícia Civil. O casal se conheceu durante jogos online e começou o relacionamento à distância, e o adolescente pediu aos pais para viajar ao Mato Grosso para conhecer a menina, e os pais negaram.

O que o adolescente planejava fazer depois do crime?

Segundo a investigação, o adolescente pretendia sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do pai, após a morte dele, e usar o dinheiro para fazer a viagem a Mato Grosso que havia sido proibida antes. O adolescente sabia que o pai tinha saldo de R$ 33 mil no FGTS e chegou a pesquisar na internet como fazer para sacar dinheiro do Fundo de Garantia de uma pessoa morta. Outro indício de que ele pretendia viajar para a cidade da namorada virtual é que o adolescente pesquisou na internet como falsificar uma autorização de viagem interestadual em empresas de ônibus.

O que o adolescente contou aos outros parentes?

A partir de domingo, 22, familiares notaram o sumiço dos pais e do irmão do adolescente e perguntaram para ele o que havia acontecido. O jovem disse que os pais tinham saído para levar o irmão ao hospital, depois que o menino de 3 anos engolira cacos de vidro, e que não voltaram mais. Os parentes pesquisaram em hospitais e, não encontrando qualquer registro da presença dos pais e do irmão do adolescente, denunciaram o desaparecimento à polícia.

Como a polícia descobriu o crime?

Na quarta-feira, 25, policiais fizeram uma perícia na casa dos desaparecidos e encontraram manchas de sangue na cama do casal, roupas ensaguentadas e, em uma bolsa, os celulares dos pais do adolescente. Ao sentirem um cheiro forte, os policiais verificaram a cisterna e encontraram os corpos.

Qual foi a reação do adolescente diante da descoberta?

Segundo a polícia, o adolescente reagiu com frieza. Ele confessou o crime, contou a motivação e afirmou que “faria tudo de novo”, conforme os investigadores. O adolescente foi apreendido e está à disposição da Justiça.

A namorada do adolescente tem alguma responsabilidade no crime?

Isso está sendo investigado pela polícia. A adolescente mora em Água Boa, município de 30 mil habitantes situado a mais de 700 km de Cuiabá, e iria prestar depoimento nesta quinta-feira, 26. Até a publicação deste texto não havia informações oficiais sobre as declarações dela à polícia. Se os investigadores conseguirem indícios de que ela participou virtualmente, induzindo o namorado, dando ideias, instigando ou reforçando a sugestão da prática desses crimes, ela também pode responder por eles.

Existe alguma outra hipótese para o crime?

A Polícia Civil não descarta que o adolescente tenha matado os pais não por ter sido proibido de ver a namorada, mas para ficar com o dinheiro acumulado pelo pai no FGTS.

Por quais condutas o adolescente deve responder?

Ele deve ser indiciado por ato infracional análogo a triplo homicídio e ocultação de cadáver.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo