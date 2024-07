Oferta de planos individuais de saúde teve primeira alta em cinco anos

Nos últimos 10 anos, houve uma tendência crescente entre os brasileiros de optar por contratos de pequeno porte, com menos de cinco beneficiários

Drazen Zigic/ Freepik



A oferta de planos de saúde individuais no Brasil registrou a primeira alta em cinco anos, conforme dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Nos últimos 12 meses, houve um aumento de mais de 7% na contratação desses planos por município. Esse crescimento é significativo, considerando que a última alta nessa categoria ocorreu há cinco anos. Em contraste, os contratos coletivos empresariais aumentaram cerca de 9% no mesmo período, enquanto os contratos coletivos por adesão diminuíram quase 9%. O reajuste médio aplicado nos contratos coletivos de janeiro a maio de 2024 foi de 13,8%, um pouco abaixo do reajuste médio do ano passado, que ultrapassou 14%. Já os contratos com menos de 30 pessoas tiveram um reajuste de mais de 18% nos primeiros cinco meses de 2024, cerca de seis pontos percentuais acima do reajuste dos contratos com 30 vidas ou mais, que foi de 12,14%. Nos últimos 10 anos, houve uma tendência crescente entre os brasileiros de optar por contratos de pequeno porte, com menos de cinco beneficiários. A participação desses planos de saúde aumentou de 4,7% em 2014 para quase 16% em 2024.

Publicado por Luisa Cardoso