OMS divulga dados sobre cobertura vacinal global em 2023

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo a OMS, após um ano de melhora em 2022, os índices de cobertura vacinal estagnaram em 2023



A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou novos dados sobre a cobertura vacinal global referentes ao ano de 2023. Segundo a OMS, após um ano de melhora em 2022, os índices de cobertura vacinal estagnaram em 2023. A análise é baseada na cobertura da terceira dose da vacina DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Em 2023, 84% das crianças receberam a terceira dose da vacina, o mesmo percentual de 2022. Antes da pandemia, em 2019, a cobertura era de 86%, caindo para 81% em 2021, durante o auge da pandemia. O nível ideal de cobertura é de 95%. Além disso, o número de crianças que não receberam nenhuma dose da vacina DTP aumentou em 2023. Em 2022, 13,9 milhões de crianças não foram vacinadas, número que subiu para 14,1 milhões em 2023. No entanto, algumas regiões das Américas e da África apresentaram melhora nos indicadores. No Brasil, por exemplo, o número de crianças sem nenhuma dose da vacina DTP caiu de 200 mil em 2022 para 103 mil em 2023.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em São Paulo, a vacinação contra a dengue também é destaque. A capital paulista recebeu um novo lote de vacinas para a segunda dose, destinada a crianças e adolescentes que já tomaram a primeira dose. A vacinação começou no último sábado, mas esta segunda-feira é o primeiro dia em que todas as 475 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade estão aplicando a segunda dose. O lote de 124 mil imunizantes é exclusivo para a segunda dose, e o público-alvo de 10 a 14 anos que ainda não tomou a primeira dose deverá aguardar uma nova remessa. A vacinação ocorre das 7h às 19h, e é necessário levar a carteirinha de vacinação e um documento com foto. A iniciativa visa aumentar a proteção contra a dengue entre os jovens, especialmente em uma cidade que enfrenta surtos periódicos da doença. A expectativa é que, com a continuidade da campanha, a cobertura vacinal contra a dengue também atinja níveis ideais, contribuindo para a saúde pública da capital paulista.

Publicado por Heverton Nascimento