OMS mantém alerta global para epidemia de Mpox

Medidas temporárias de controle vão permanecer até 20 de agosto de 2025

EFE/EPA/MICHAEL LUNANGA



A Organização Mundial da Saúde (OMS) manteve nesta segunda-feira (9) o alerta para a epidemia de Mpox, conforme anunciado pelo diretor da entidade, Tedros Adhanom. Esta decisão foi tomada após uma avaliação minuciosa do comitê internacional de regulamento sanitário, que concluiu que o surto ainda preenche os critérios de emergência internacional. Desde o início de 2024, 25 países relataram à OMS mais de 37.000 casos da doença. As medidas temporárias de controle estão programadas para vigorar até 20 de agosto de 2025. A situação é ainda mais preocupante em países africanos, que registraram quase 19.000 casos e 76 mortes apenas no mês de junho.