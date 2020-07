OMS: Mundo registrou mais de 160 mil novos casos diários da Covid-19 na última semana

Salvatore Di Nolfi/EFE Tedros Adhanom afirmou que além de um desafio científico, a pandemia é também um teste de caráter



A Organização Mundial da Saúde alertou nesta quarta-feira (1º), que 70% de todos os casos da Covid-19 relatados desde o início da pandemia, foram registrados no mês de junho. De acordo com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, na última semana, o número de novos infectados ultrapassou 160 mil todos os dias.

Durante a coletiva, foi demonstrada a preocupação com o avanço do vírus no Oriente Médio e na África, principalmente no Irã, Iraque, Arábia Saudita e Paquistão. A região é a terceira mais afetada, depois das Américas e da Europa.

Com mais de 511 mil mortes e mais de 10 milhões de casos, a entidade alertou que a pandemia “nem está perto de terminar”. Tedros Adhanom afirmou que além de um desafio científico, a pandemia é também um teste de caráter.

A OMS criou um fórum com 1 milhão de cientistas de todo o mundo para fazer o balanço dos avanços e definir prioridades de pesquisas para o restante de 2020.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda