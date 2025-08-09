Onda de frio avança e chega ao Sudeste e em 5 capitais

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), temperaturas mínimas podem ficar abaixo de 10ºC

Renato S. Cerqueira/Ato Press/Estadão Conteúdo Em São Paulo, termômetros podem marcar até 9°C no sábado e no domingo, a previsão é de mais frio, com mínima de 7°C



Uma nova onda de frio avança sobre o Brasil e promete um fim de semana gelado para as regiões Centro-Sul e parte do Norte do país. Em ao menos cinco capitais, as temperaturas mínimas ficarão abaixo de 10°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Previsão para as Capitais:

Porto Alegre (RS): No sábado, a mínima é de 9°C. No domingo, a temperatura cai ainda mais, chegando a 8°C;

Florianópolis (SC): No sábado, a mínima é de 13°C, mas no domingo despenca para 8°C;

Curitiba (PR): A capital paranaense terá mínima de 7°C no sábado, caindo para apenas 5°C no domingo;

São Paulo (SP): Os termômetros podem marcar até 9°C no sábado. Para o domingo, a previsão é de mais frio, com mínima de 7°C;

Campo Grande (MS): No sábado, a mínima prevista é de 8°C e, no domingo, de 7°C;

Alerta de Geada e Ações da Defesa Civil

O frio intenso também traz alerta de geada para o Rio Grande do Sul (regiões da Campanha Gaúcha, Oeste e Norte), Oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná.

Em São Paulo, por conta das baixas temperaturas, a Defesa Civil, em parceria com o Metrô, instalou um abrigo emergencial na estação Dom Pedro II, na região central. O espaço funcionará deste sábado (9) até terça-feira (12), das 19h às 8h, oferecendo colchões, cobertores e alimentação para a população em vulnerabilidade. O abrigo também acolherá animais de estimação.

A massa de ar polar que se desloca do Sul também afetará a região Norte, provocando chuvas intensas, embora sem a mesma queda brusca de temperatura.

*Com informações de Fabrizio Neitzke

*Reportagem produzida com auxílio de IA