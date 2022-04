ONS anuncia aumento de 2,5% na carga de energia

No período anterior, a projeção era de 2,3%, o que significa uma estabilidade na terceira revisão

Licia Rubinstein / Agência IBGE Notícias Aumento da energia foi o principal impacto do IPCA em 2021



O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) calcula um aumento de 2,5% na carga de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado, o que representa um crescimento na demanda por energia elétrica. O boletim para a semana que vai de 16 a 22 de abril sinaliza aumento. No período anterior, a projeção era de 2,3%, o que significa uma estabilidade na terceira revisão. A expectativa é que a carga chegue a 70.640 megawatt médio. É importante lembrar que o no sábado, a tarifa de escassez hídrica deixou de ser cobrada dos brasileiros. A taxa é uma cobrança de R$ 14,20 a cada 100 megawatt consumidos e estava sendo incluída na conta de luz desde setembro de 2021.

*Com informações da repórter Nanny Cox