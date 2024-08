ONU aponta que mais de 700 milhões de pessoas sofrem de desnutrição

Segundo a Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, 30% da população mundial enfrenta algum grau de insegurança alimentar

Mais de 700 milhões de pessoas sofrem de desnutrição no mundo, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). Em resposta a essa crise alarmante. De acordo com a ONU, 735 milhões de pessoas estão desnutridas, com a maioria concentrada na Ásia e na África. A Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO) aponta que 30% da população mundial enfrenta algum grau de insegurança alimentar, o que significa que essas pessoas não têm acesso físico, social ou econômico a alimentos. O especialista Lucas Borges explica que o problema não é a falta, mas a distribuição desigual, agravada por fatores como a dependência de fertilizantes da Rússia e o aumento dos preços devido a conflitos e crises. A pesquisa também aponta que as populações mais pobres do mundo tem menos acesso a alimentos perecíveis como frutas e especialmente, carnes. Em países como Estados Unidos, Austrália, Argentina e o Brasil a disponibilidade é de 100 kg de carne por ano. Já nos países mais pobres do mundo, especialmente no sul da Ásia e da África, esse número cai para 15 a 20 kg de carne anualmente.

Diante desse cenário, a Jovem Pan realizará o evento JP Conecta, que discutirá políticas pública, como o desenvolvimento de políticas públicas para segurança alimentar e a necessidade de acordos mais abrangentes pela Organização Mundial do Comércio (OMC) para facilitar o acesso a produtos essenciais em situações de calamidade. A sustentabilidade também será um ponto central das discussões, destacando a relação entre inflação e produção agrícola, e a necessidade de práticas sustentáveis para enfrentar a crise climática. O evento ocorrerá na próxima segunda-feira (19) e contará com a participação de jornalistas e especialistas.

Publicado por Luisa Cardoso