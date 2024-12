ONU pressiona pela saída das tropas israelenses da Síria

Secretário geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que os ataques de Israel à infraestrutura militar síria são violações da soberania do país

SPENCER PLATT/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ Getty Images via AFP Durante seu discurso, Guterres criticou severamente os ataques aéreos israelenses



O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez uma declaração contundente sobre os recentes ataques de Israel à infraestrutura militar da Síria, classificando-os como violações da soberania do país. As declarações de Guterres foram proferidas antes de uma importante reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que contou com a presença do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Durante seu discurso, Guterres criticou severamente os ataques aéreos israelenses, enfatizando que tais ações comprometem a soberania e a integridade territorial da Síria e devem ser interrompidas imediatamente.

No contexto do Golã sírio ocupado, a missão de manutenção de paz da ONU continua a monitorar a presença de agentes das Forças de Defesa de Israel e seus equipamentos em várias localizações na área de separação e em um local na área de limitação. Guterres destacou a importância de manter a área de separação livre de forças militares, exceto pela força de paz da ONU. Apesar dos desafios contínuos na região, o secretário-geral expressou uma visão otimista para o futuro da Síria, afirmando que, embora o Oriente Médio enfrente inúmeras dificuldades, há uma chama de esperança no país que não deve ser extinta.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto isso, em Damasco, a capital síria, centenas de pessoas se reuniram em manifestações para exigir democracia e defender os direitos das mulheres. Esses atos ocorreram duas semanas após a capital ter sido tomada por uma coalizão liderada por rebeldes. Além disso, protestos também foram registrados no nordeste da Síria, onde forças curdas, apoiadas pelos Estados Unidos, estão em conflito com grupos alinhados à Turquia. Os manifestantes expressaram seu apoio às Forças Democráticas da Síria, que recentemente assumiram o controle de Damasco. A situação na Síria continua a ser complexa e volátil, com múltiplos atores internacionais e locais envolvidos em um cenário de conflito prolongado.

*Com informações de Thiago Uberreich

(Leia mais)

*Reportagem produzida com auxílio de IA