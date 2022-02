Onyx confirma que vai sair de ministério para disputar governo do Rio Grande do Sul

Ministro deve se filiar ao PL em 22 de março; Bolsonaro admite que pelo menos 11 ministros devem deixar os cargos para se candidatar nas eleições este ano

Carolina Antunes/PR Onyx Lorenzoni



O presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu que pelo menos 11 ministros devem deixar os cargos para disputar as eleições em 2022. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, já anunciou que é um dos que vão deixar o governo federal para concorrer a governador do Rio Grande do Sul. Ele foi duas vezes deputado estadual no Estado e está no quinto mandato como deputado federal. Também foi ministro extraordinário da transição, chefiou a Casa Civil, foi ainda ministro da Cidadania e ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, e garante que seguirá apoiando Bolsonaro.

Como a lei determina um prazo de seis meses antes da eleição para que os candidatos saiam do executivo, o mês de março marcará as mudanças dentro do governo e também nos partidos, já que a janela partidária ficará aberta entre 3 de março e 1º de abril. Onyx já teria informado ao presidente Bolsonaro que, no dia 22 de março, sairá do Democratas para o Partido Liberal, legenda pela qual exerceu seus primeiros dez anos de vida pública. O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) já sinalizou que pode disputar o Senado em 2022 também pelo Estado do Rio Grande do Sul. O general deve deixar o PRTB, mas ainda não divulgou para qual partido seguirá em março, caso saia mesmo à candidatura. Especula-se uma possível chapa ao lado do senador Luiz Carlos Heizen (PP), integrante da base governista na CPI da Covid-19, e que, assim como Onyx, é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. A expectativa é que Mourão ingresse no PP. A outra possibilidade é que o atual vice da República se filie ao Republicanos.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor