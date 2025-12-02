Operação contra pornografia infantil prende 5 em SP

Ação ‘Perfil Sombrio’ também resultou na apreensão de dois adolescentes; investigados produziam e compartilhavam material ilegal na internet

Divulgação / Polícia Civil Polícia Civil de SP realizou a operação 'Perfil Sombrio' com o objetivo de combater crimes de maus-tratos e exploração sexual contra crianças e adolescentes



A Polícia Civil de São Paulo realizou a operação “Perfil Sombrio” com o objetivo de combater crimes de maus-tratos e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A ação foi deflagrada após o recebimento de relatórios do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC), órgão internacional, e de informações compartilhadas pelo Ministério da Justiça.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em outras cidades do estado. A operação resultou na prisão em flagrante de cinco pessoas e na apreensão de dois adolescentes. Além das detenções, outros três indivíduos foram indiciados.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, as investigações revelaram que os envolvidos não apenas armazenavam e compartilhavam pornografia infantil, mas também produziam o material. Um dos casos destacados pela polícia envolve um adolescente apreendido que abusava da própria irmã, de 9 anos.

Durante as diligências, foram confiscados dez celulares, dois notebooks e dois pen drives. A diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Ivalda Aleixo, afirmou que os equipamentos passarão por perícia técnica para identificar tanto os vendedores quanto os compradores dos conteúdos ilícitos. A polícia ressalta que as investigações continuarão, tratando o cenário atual como apenas “a ponta do iceberg” de uma rede criminosa maior.

*Com informações de Matheus Dias

*Reportagem produzida com auxílio de IA