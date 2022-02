Operação da polícia deixa oito mortos na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio de Janeiro

Objetivo da ação é prender um dos líderes da principal facção do Estado, conhecido como Chico Bento

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Ação é realiza em conjunto pela PM, PRF e PF



Na manhã desta sexta-feira, 11, uma operação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM) e Polícia Federal (PF) está sendo realizada na comunidade Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na zona norte da capital fluminense, para tentar prender um dos líderes da principal facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro, conhecido como Chico Bento. Apesar de ele ser da favela do Jacarezinho, após uma ocupação policial no território no último mês, o criminoso teria se escondido na comunidade onde a polícia realiza as buscas. Até o momento, já morreram oito suspeitos durante a operação e foram apreendidos sete fuzis, quatro pistolas, 14 granadas e quase 80 quilos de drogas. Por causa do tiroteio iniciado na madrugada, três unidades de saúde fecharam e 20 escolas e creches também não estão funcionando nesta sexta-feira no local.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga