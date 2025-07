Operação da Polícia Civil desmantela quadrilha de furto de petróleo no Rio de Janeiro

Grupo alugava caminhões para transportar combustível furtado, utilizava contas bancárias para movimentar o dinheiro obtido de forma ilícita e trocava mensagens criptografadas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação com o objetivo de desmantelar uma quadrilha especializada no furto de petróleo bruto. Este grupo criminoso vinha atuando nos dutos da Transpetro, uma subsidiária da Petrobras. A operação incluiu o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, focando principalmente nos líderes do grupo, que têm origem no estado de Minas Gerais. O que chamou a atenção das autoridades foi o fato de muitos dos integrantes já terem sido alvos de outras cinco operações semelhantes, mas continuavam reincidindo no crime.

As investigações conduzidas pela polícia revelaram que a quadrilha operava com um esquema altamente sofisticado e bem estruturado, o que lhes permitia evitar a ação policial por um longo período. O grupo criminoso alugava caminhões para transportar o petróleo furtado, utilizava contas bancárias para movimentar o dinheiro obtido de forma ilícita e trocava mensagens criptografadas para manter suas comunicações seguras. Além disso, os criminosos vendiam o petróleo de forma ilegal no mercado paralelo e usavam os recursos obtidos para financiar atividades lícitas, com o objetivo de dar uma aparência de legalidade às suas operações.

A Transpetro, por sua vez, informou que está colaborando ativamente com as forças de segurança estaduais nas investigações sobre essas quadrilhas especializadas no furto de petróleo, um crime tecnicamente conhecido como trepanação. A empresa disponibilizou um canal de denúncias, o número 168, para que a população possa contribuir com informações que ajudem nas investigações.

