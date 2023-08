Operação Escudo: PM prende criminoso que mostrava fuzil no Guarujá

Com ‘Jeffinho’, foram apreendidas duas pistolas, dez aparelhos de telefone celular e porções de drogas

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de policiais militares no distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá



A Polícia Militar (PM) de São Paulo prendeu um procurado da Justiça no fim da última semana no Guarujá, na Baixada Santista. Durante a Operação Escudo, o criminoso, conhecido como “Jeffinho”, foi preso na Vila Baiana. Com ele, foram apreendidas duas pistolas, dez aparelhos de telefone celular e porções de drogas. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais em junho, “Jeffinho” mostra um fuzil em plena luz do dia junto com outros comparsas armados na Rua Argentina, também na Vila Baiana. O criminoso tem passagens pela polícia por homicídio, porte ilegal de arma, tráfico de drogas, receptação e desobediência. Ele estava foragido desde 2021, quando deixou a prisão em uma saidinha temporária e não retornou. A prisão de “Jeffinho” foi uma das 16 que a Polícia Militar fez na sexta, durante patrulhamento pela Operação Escudo na Baixada Santista. Dos 16 presos, cinco eram foragidos. Entre 28 de julho e 18 de agosto, as forças de segurança prenderam 513 pessoas, sendo 196 procurados. Foram apreendidos 886 kg de entorpecentes e 70 armas.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini.