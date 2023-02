Operação na Baixada Fluminense termina com 22 presos e dois mortos

Objetivo foi combater o tráfico em várias localidades onde armas, drogas, celulares e anotações foram apreendidos pelas autoridades

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Agentes da Polícia Militar do Rio de Janeiro entraram em confronto durante operação na Baixada Fluminense



Uma megaoperação da Polícia Militar (PM) foi realizada na Baixada Fluminense, com atuação de diversos agentes da área de segurança pública em diferentes bairros, comunidades e favelas. O objetivo foi combater o tráfico de drogas em várias localidades. Os policiais foram recebidos a tiros em certas comunidades e 22 pessoas foram presas. A maioria dos mandados foram cumpridos e, de acordo com as informações da PM, dois supostos criminosos acabaram baleados. Eles foram encaminhados para hospitais da região, mas acabaram não resistindo aos ferimentos. Na operação, armas, drogas, celulares e anotações foram apreendidos. Tanto na Baixada Fluminense, quanto na Cidade de Deus, constantes operações tem sido feitas para combate ao tráfico. Além disso, traficantes tem tentado dominar o território da Gardênia Azul, bairro que hoje é comandado pela milícia. Segundo as informações da PM, nas próximas semanas outros trabalhos devem ser feitos para combater o crime na região.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer