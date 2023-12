Operação Verão reforça segurança no litoral de SP com 3.108 policiais militares

Ações serão realizadas entre 18 de dezembro de 2023 e 23 de fevereiro de 2024, e agentes contam com apoio extra de 377 viaturas, três aeronaves, embarcações e drones

Divulgação/Prefeitura de São Sebastião Praia de Toque-Toque Pequeno, em São Sebastião, no litoral norte de Sao Paulo



A Operação Verão 2024, iniciada em São Paulo, terá mais de 3.108 policiais militares deslocados para reforçar a segurança em 16 municípios do litoral paulista. Além da Polícia Militar, o governo estadual também incluiu policiais civis e técnico-científicos no reforço. A temporada das férias de 2024 contará ainda com 12.000 vagas especiais por jornada extraordinária nas polícias Civil e Militar, com o intuito de atender à forte demanda flutuante de turistas neste período. As ações serão realizadas entre 18 de dezembro de 2023 e 23 de fevereiro de 2024, com 651 policiais militares no litoral sul e 163 no litoral norte, além do apoio extra de 377 viaturas, três aeronaves, embarcações e drones. O Corpo de Bombeiros também participará da operação, com 821 agentes, 137 viaturas e 794 guarda-vidas na prevenção de afogamentos, atividades busca, salvamentos e resgates de embarcações em situações de risco. Além das praias, o reforço se estende à represa Billings, em São Bernardo do Campo, e Guarapiranga, na capital paulista.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos