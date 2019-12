Operação Viagem Segura, do Procon, verifica irregularidades em empresas aéreas e rodoviárias

Cesar Borges/Estadão Conteúdo A ação realizada para verificar eventuais desrespeitos ao Código de Defesa do Consumidor seguirá no Reveillon



O Procon de São Paulo realizou fiscalizações em aeroportos e rodoviárias de São Paulo e registrou irregularidades em seis empresas. Equipes do órgão vistoriaram as atividades nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos e nos terminais rodoviários da Barra Funda, Jabaquara e Tietê.

A operação Viagem Segura teve início na última sexta feira (20) e, de 22 empresas fiscalizadas, foram encontradas anormalidades em seis. A falta de preço ou preço não ostensivo das passagens rodoviárias foi a principal falha constatada.

No aeroporto de Congonhas foi diagnosticada preterição de embarque pela empresa Gol Linhas Aéreas, que foi autuada pelos agentes.

Geralmente isto ocorre por causa de overbooking, quando a companhia vende mais passagens do que a capacidade de assentos na aeronave. Ou seja, o passageiro chega no horário correto, vai fazer o check-in e não consegue embarcar no voo comprado, sendo transferido para outro horário.

O chefe de gabinete do Procon, Guilherme Farid, fez um balanço sobre as irregularidades diagnosticadas.

“Os principais problemas detectados foram, nas rodoviárias, a ausência de preços claros em relação a passagem – além do desrespeito a fila preferencial de embarque. Nos aeroportos foram o preterimento no embarque do consumidor e o desrespeito a fila preferencial.”

A ação realizada para verificar eventuais desrespeitos ao atendimento preferencial, atrasos, cancelamentos, preterição de embarque e outros descumprimentos ao Código de Defesa do Consumidor seguirá no Reveillon.

*Com informações do repórter Daniel Lian