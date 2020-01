Oportunidade de trabalho e segurança são atrativos para brasileiros em Portugal

Reprodução Mais de 150 mil nativos do Brasil moram em Portugal -- e representam 1 em cada 4 imigrantes em território português



Aquela máxima de que onde você vai você encontra um brasileiro é verdade. Mais de 150 mil nativos do Brasil moram em Portugal — e representam 1 em cada 4 imigrantes em território português.

As informações foram divulgadas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

O resultado representa o terceiro aumento consecutivo da comunidade brasileira em Portugal, depois de um período de queda entre 2011 e 2016.

Ricardo Cherto tem 30 anos. Apesar de nascer e crescer em São Paulo, foi para Lisboa já faz um ano e meio.

O empreendedor foi pra lá, a princípio, pra estudar e acabou abrindo uma franquia da Oakberry, marca de açaí na qual é sócio.

“É uma vida tranquila, cidade menor, fazer as coisas, transitar.O próprio ritmo é um pouco mais devagar, mas você acostuma. Tem um estilo de vida muito mais próximo da natureza, me adaptei rapidamente à cidade. Ao longo desse um ano e meio vi mais brasileiros, não param de chegar.”

O fotografo Bruno Contim mora com a esposa em Lisboa. Ele conta que a vontade de querer construir uma família num lugar seguro pesou na decisão.

“Tem muita oportunidade com turismo, serviço. Muitas brasileiros o tempo todo, que moram aqui há 20 anos. Eu e minha mulher estávamos felizes no Brasil, mas quando pensamos em montar uma família eu fiquei inseguro com ter filhos no país. E também tem a questão financeira.”

No ano passado, as autoridades portuguesas emitiram um total de 48 mil novos títulos de residência para brasileiros. Assim, os brasileiros representaram mais de um terço de todas as novas autorizações concedidas para viver em Portugal.

*Com informações do repórter Victor Moraes