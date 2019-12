Orçamento impositivo ‘aumenta responsabilidade’ de parlamentares, diz Maia

Rodrigo Maia Aloisio Mauricio/Estadão Conteúdo Ele elogiou a medida, aprovada neste ano pelo Congresso, dizendo que o parlamento ganha mais responsabilidade para fazer com que as verbas sejam suficientes



O governo começou a exibir nesta quarta-feira (18) uma série de anúncios em TV aberta, rádio, cinema, internet e veículos impressos divulgando ações do Poder Executivo.

Chamada de Agenda Positiva Brasil Regional, com o slogan Aqui é Brasil, a campanha publicitária tem como foco anunciar as ações nos estados focando nas áreas de infraestrutura, segurança pública, economia e no social. O custo total é de R$ 40 milhões.

De acordo com o chefe da Secom, a Secretaria de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, 64% das propagandas vão ser direcionadas a veículos de mídia local.

Fábio Wajngarten também falou sobre o orçamento da Secretaria de Comunicação para 2020. Segundo ele, o pedido inicial era de R$ 370 milhões, mas o texto aprovado pelo Congresso prevê entre R$ 185 e R$ 190 milhões. Ele comenta como deve ser aplicado esse dinheiro.

Após a aprovação do Orçamento da União para o ano que vem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou uma novidade: o orçamento impositivo, que obriga o governo federal a executar todas as emendas parlamentares de bancada.

Ele elogiou a medida, aprovada neste ano pelo Congresso, dizendo que o parlamento ganha mais responsabilidade para fazer com que as verbas sejam suficientes para resolver os problemas da população.

De acordo com o orçamento impositivo, no ano que vem, as emendas parlamentares de bancada serão 0,8% do Orçamento da União. Em 2021, a quantidade sobe para 1% e, a partir de 2022, o valor passa a ser corrigido pela inflação.

*Com informações do repórter Levy Guimarães